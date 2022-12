Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 169,74 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 169,32 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 168,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 170,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 26.868 Stück.

Am 04.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 357,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 52,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,68 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 447,73 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Tesla-Aktie.

