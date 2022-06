Tesla Aktie News: Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 638,70 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13.06.2022 16:22:00 Uhr 3,0 Prozent auf 633,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 629,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 655,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 53.666 Stück.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 1.080,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 41,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.06.2021 auf bis zu 489,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 868,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 16,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

