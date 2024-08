Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag kräftig

Tesla im Blick

Die Aktie von Tesla zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 211,62 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,1 Prozent auf 211,62 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 212,41 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,16 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3.557.687 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.09.2023 bei 278,97 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 24,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,40 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,50 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 23.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 25,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,24 USD je Aktie belaufen.

