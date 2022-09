Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Tesla 300,15 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 300,05 EUR. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 298,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,00 EUR. Zuletzt wechselten 19.499 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 16,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 679,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

