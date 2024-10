Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tesla-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 219,71 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Tesla-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 219,71 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 222,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 219,00 USD. Bei 221,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.894.359 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 270,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 23,31 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD. Mit Abgaben von 36,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,75 USD aus.

Am 23.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,50 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,93 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 2,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

