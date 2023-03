Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 167,64 EUR

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,6 Prozent auf 179,32 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 178,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 51.803.323 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,34 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 76,11 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 389,36 USD angegeben.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,97 USD im Jahr 2023 aus.

