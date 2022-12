Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Tesla 141,40 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 139,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 139,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 139,56 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.459 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,98 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2022 bei 138,78 EUR. Mit Abgaben von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,08 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

