Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Freitagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 180,95 USD.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 180,95 USD. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,90 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,13 USD. Zuletzt wechselten 4.334.688 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,11 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,30 Mrd. USD – eine Minderung von 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,33 Mrd. USD eingefahren.

Am 17.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,41 USD je Tesla-Aktie.

