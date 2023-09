Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 259,29 USD ab.

Das Papier von Tesla befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,3 Prozent auf 259,29 USD ab. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 456.206 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 USD) erklomm das Papier am 22.09.2022. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 17,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 60,73 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 241,67 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Aktie aus.

