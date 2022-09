Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 306,25 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 305,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 304,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 304,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.116 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,01 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 58,36 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 679,33 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

