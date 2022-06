Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Tesla 684,60 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 23.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 682,30 EUR ab. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 665,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 670,90 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.808 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 522,50 EUR. Dieser Wert wurde am 24.06.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 868,33 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.389,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen.

Am 25.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 16,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

