Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Einbußen

Um 12:03 Uhr fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 190,59 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 775.250 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,29 USD. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 50,40 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Mit einem Kursverlust von 87,18 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 389,36 USD.

Am 25.01.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 24.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Millionen-Investment: Cathie Woods ARK Invest legt neuen Krypto-Fonds auf

Nochmal gut gegangen: In Kanada haben zwei Tesla-Fahrer aus Versehen ihre Autos vertauscht - die Sicherheitssoftware hat es nicht bemerkt

NASDAQ-Aktie Tesla: Investor verrät technische Details über Tesla Cybertruck

