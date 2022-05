Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Tesla 585,30 EUR

Im XETRA-Handel kam die Tesla-Aktie um 25.05.2022 09:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 592,30 EUR. Bei 593,40 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 592,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 592,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.435 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.080,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 473,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 868,18 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.756,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.389,00 USD umgesetzt.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,14 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com