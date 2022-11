Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 180,38 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 178,08 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 177,90 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 178,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.415 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 357,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 50,19 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2022 auf bis zu 161,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 10,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 447,73 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,08 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

