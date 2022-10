Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 228,70 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 226,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 227,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.490 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 17,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 442,08 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 21.454,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,11 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

