Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Verlusten

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 223,75 EUR abwärts. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 219,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,40 EUR. Zuletzt wechselten 26.229 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 193,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,81 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 442,08 USD aus.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,11 USD im Jahr 2022 aus.

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

