Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Mittag ins Plus

Um 01:59 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 194,00 USD. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 198,60 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 184,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 162.061.496 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 314,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 101,82 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,52 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 382,45 USD für die Tesla-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie gesucht: Massives Datenleck bei Tesla - Behörden alarmiert

Bringt Elon Musk SpaceX jetzt an die Börse? Darum könnten Tesla-Aktionäre vom Starlink-IPO profitieren

