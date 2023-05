Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Tesla am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 181,90 EUR

Um 01:59 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 194,00 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 198,60 USD zu. Bei 184,62 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Bisher wurden heute 162.061.496 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei 314,67 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 101,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 47,52 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 382,45 USD angegeben.

Tesla veröffentlichte am 19.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.329,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.07.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

