Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 281,85 EUR

-2,74% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 281,70 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 281,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 285,00 EUR. Zuletzt wechselten 31.511 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 360,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 21,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 45,81 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 740,42 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 3,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Verstoß gegen Eichrecht: Mehrere Tausend Tesla-Supercharger in Deutschland sind gesetzeswidrig

Besserung von Teslas Lieferschwierigkeiten in Sicht? Wartezeit für Tesla-Autos verkürzt sich in China

Tesla dementiert Personalwechsel: David Searle nach wie vor Teil des Unternehmens

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Andrei Tudoran / Shutterstock.com