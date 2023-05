Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 185,46 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:55 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 198,74 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 632.284 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 58,33 Prozent zulegen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 95,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 382,45 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,07 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Mercedes, Tesla und Co.: Studie offenbart Rückgang der Profitabilität von Autobauern

So unterschiedlich bewerten die großen Tech-Unternehmen den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie gesucht: Massives Datenleck bei Tesla - Behörden alarmiert

