Tesla Software-Update: In den E-Autos aus Kalifornien läuft jetzt auch Disney+

• Disney+ Videostreaming in der Tesla Theater Mode-App• Neuer Car Wash-Modus• Weitere Upgrades

Streaming von Disney+ jetzt möglich

Mit dem neuen Update wird nun das Hinzufügen von Disney+ zur Tesla Theatre Mode-App möglich, wie cnet.com berichtet. Bei dem Theatermodus handelt es sich um eine in den Unterhaltungsbereich der Tesla-eigenen Infotainment-Software integrierte In-Dash-App. Über eben dieses Menü gelangte man auch bisher schon auf andere Streaming-Plattformen wie Netflix und Twitch, nun kommt als neueste Ergänzung auch Disney+ hinzu. Da die Nutzung dieser Dienste abonnementbasiert ist, sind die genannten Streaming-Portale nicht im Tesla Premium Connectivity-Datenpaket enthalten, weshalb für jedes davon Erwerb und Anmeldung separat vorgenommen werden müssen. Um auf den Theatermodus zugreifen zu können, muss das Fahrzeug geparkt sein - somit ist beim Aufladen an einer von Teslas Supercharger-Stationen für Unterhaltung gesorgt.

Autowäsche wird noch bequemer

Ebenfalls neu hinzu kommt der sogenannte Car Wash-Modus. Greift man über das Service-Menü auf diese Einstellung zu, bereitet sich das Fahrzeug von ganz alleine auf die Reinigung vor. Dabei werden alle Fenster geschlossen, der Ladeanschluss verriegelt und die automatischen Scheibenwischer, die Warnungen im Wachmodus, die Türschlösser und die Parksensor-Gongs deaktiviert. Mit der Free Roll-Option bringt Tesla auch eine Neuerung für Stammkunden in automatischen Förderbandwaschanlagen heraus: In dieser Einstellung schaltet das Fahrzeug in die Neutralstellung und verhindert, dass die Feststellbremse automatisch einfällt, wenn der Fahrer das Auto verlässt.

Mehr Sicherheit durch verbesserte Dashcam-Software

Mit dem Upgrade der TeslaCam Dashcam werden Videoaufnahmen von sicherheitsrelevanten Ereignissen jetzt noch komfortabler in Tesla-Autos. Während vorher Clips nur dann gespeichert wurden, wenn der Fahrer auf die Hupe drückt, kann man nun einstellen, dass die Clips automatisch dann gespeichert werden, wenn die Software ein Ereignis wie einen Unfall oder eine Airbag-Auslösung feststellt. Die so generierten Daten werden dabei zu keinem Zeitpunkt an Tesla übermittelt.

WLAN auch während der Fahrt

Zur großen Freude vieler Tesla-Fans ist eine Verbindung des Fahrzeugs über WLAN nun auch während der Fahrt möglich, wo dies bis bisher nur im Parken-Modus ging. Fahrer, die ihre Handys oder USB-Dongles für Hotspots nutzen, können jetzt auch während der Fahrt eine schnellere Verbindung für ihr Auto herstellen.

Flexiblere Batterieanzeige

Zu guter Letzt beschert Tesla mit dem Software-Update auch der Ladeanzeige ein Upgrade in puncto Individualität. Der Fahrer kann sich nun entscheiden, ob er bei der Anzeige des Ladezustands der Batterie lieber einen Prozentsatz oder eine geschätzte Entfernung angezeigt bekommen will. Zum Umschalten muss er dabei nur auf das entsprechende Symbol tippen.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

