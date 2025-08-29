DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.595 -1,3%Euro1,1651 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Kurs der Texas Instruments

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit Kurseinbußen

04.09.25 20:25 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Texas Instruments befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,1 Prozent auf 187,71 USD ab.

Der Texas Instruments-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 187,71 USD. Der Kurs der Texas Instruments-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,69 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 183,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.746.085 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,10 Prozent Plus fehlen der Texas Instruments-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 139,96 USD fiel das Papier am 12.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Texas Instruments-Aktie 34,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Texas Instruments-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,49 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 191,67 USD an.

Am 22.07.2025 hat Texas Instruments in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Texas Instruments am 28.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

