Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Nachmittag ins Plus

Kurs der Texas Instruments

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 185,29 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 185,29 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Texas Instruments-Aktie bisher bei 187,29 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 185,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 313.535 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,64 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Texas Instruments-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,49 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Texas Instruments-Aktie wird bei 191,67 USD angegeben.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,45 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Texas Instruments veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,60 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark