Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 180,65 USD.

Die Texas Instruments-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 180,65 USD ab. Das Tagestief markierte die Texas Instruments-Aktie bei 180,14 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 183,65 USD. Bisher wurden heute 601.213 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 221,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Im Vorjahr erhielten Texas Instruments-Aktionäre 5,26 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Texas Instruments-Aktie wird bei 191,67 USD angegeben.

Am 22.07.2025 lud Texas Instruments zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 3,82 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,60 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark