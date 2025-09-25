Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Freitagabend
Die Aktie von Texas Instruments zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 185,03 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 185,03 USD. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 187,29 USD. Bei 185,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 661.496 Texas Instruments-Aktien den Besitzer.
Am 12.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 221,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Texas Instruments-Aktie derzeit noch 19,81 Prozent Luft nach oben. Am 12.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 139,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Texas Instruments-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,49 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Texas Instruments 5,26 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 191,67 USD für die Texas Instruments-Aktie aus.
Am 22.07.2025 hat Texas Instruments die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Texas Instruments Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen