Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Texas Instruments am Montagnachmittag zu

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 180,46 USD zu.

Das Papier von Texas Instruments legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 180,46 USD. Kurzfristig markierte die Texas Instruments-Aktie bei 180,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 149.279 Texas Instruments-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,69 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. Am 12.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 139,96 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Texas Instruments-Aktie liegt somit 28,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2024 mit 5,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,49 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Texas Instruments-Aktie bei 191,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,22 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 28.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark