Texas Instruments im Fokus

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verliert am Abend

19.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 179,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
152,90 EUR -1,22 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Texas Instruments-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 179,28 USD abwärts. Die Texas Instruments-Aktie sank bis auf 178,17 USD. Bei 182,59 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2.147.663 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,66 Prozent könnte die Texas Instruments-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Abschläge von 21,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Texas Instruments-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,49 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 191,67 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Texas Instruments am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Texas Instruments-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,60 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

