Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Abend

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Texas Instruments konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 181,42 USD.

Die Texas Instruments-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 181,42 USD. Im Tageshoch stieg die Texas Instruments-Aktie bis auf 183,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 183,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 820.014 Texas Instruments-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2025 auf bis zu 221,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,20 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 191,67 USD.

Texas Instruments ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Texas Instruments ein EPS in Höhe von 5,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

