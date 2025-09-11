Gute Stimmung in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500

Index-Performance im Blick

Der S&P 500 machte letztendlich Gewinne.

Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,48 Prozent fester bei 6.631,96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 51,238 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,424 Prozent höher bei 6.628,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.600,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.656,80 Punkte, das Tagestief hingegen 6.611,89 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0,431 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.449,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.980,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, betrug der S&P 500-Kurs 5.618,26 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 13,01 Prozent nach oben. Bei 6.656,80 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Intel (+ 22,77 Prozent auf 30,57 USD), Synopsys (+ 12,86 Prozent auf 480,11 USD), Coinbase (+ 7,04 Prozent auf 343,13 USD), Applied Materials (+ 6,53 Prozent auf 189,76 USD) und KLA-Tencor (+ 5,74 Prozent auf 1.046,69 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Darden Restaurants (-7,69 Prozent auf 192,74 USD), S&P Global (-6,67 Prozent auf 507,80 USD), Nucor (-5,95 Prozent auf 134,30 USD), Moodys (-5,75 Prozent auf 482,32 USD) und Nasdaq (-4,54 Prozent auf 88,87 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 111.744.120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,603 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net