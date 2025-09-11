Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

Marktbericht

Der NASDAQ Composite gewann am Donnerstagabend an Wert.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,94 Prozent fester bei 22.470,73 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,799 Prozent fester bei 22.439,11 Punkten in den Handel, nach 22.261,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 22.358,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22.540,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 21.629,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 19.546,27 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2024, bei 17.573,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 16,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 22.540,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 22,77 Prozent auf 30,57 USD), FormFactor (+ 13,44 Prozent auf 36,04 USD), Synopsys (+ 12,86 Prozent auf 480,11 USD), 3D Systems (+ 10,27 Prozent auf 2,47 USD) und Rambus (+ 10,11 Prozent auf 107,38 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Grupo Financiero Galicia (-7,65 Prozent auf 27,30 USD), AmeriServ Financial (-4,98 Prozent auf 2,86 USD), CRESUD (-4,49 Prozent auf 8,73 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-2,94 Prozent auf 6,60 USD) und Deckers Outdoor (-2,74 Prozent auf 115,43 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 111.744.120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,603 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Upbound Group-Aktie hat mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net