Aktienkurs aktuell

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Vormittag an Fahrt

01.04.25 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 9,80 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 9,80 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,81 EUR. Bei 9,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 362.353 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft. Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 11,73 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 71,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,38 EUR. Am 13.02.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,28 Prozent verringert. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,672 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie Kepler-Empfehlung stützt Aktien thyssenkrupp - thyssen-Grünstahl-Anlage soll Ende 2027 starten Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Nachmittag im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Bildquellen: thyssenkrupp AG