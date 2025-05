thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 9,39 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 9,39 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 9,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,38 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 475.801 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 16,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 70,52 Prozent sinken.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,157 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,88 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2025. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,586 EUR je Aktie.

