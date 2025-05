thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 9,16 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 9,16 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,13 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 9,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.507.542 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 69,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,88 EUR an.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,586 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie deutlich höher: thyssenkrupp wird zur Finanzholding umstrukturiert

MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren angefallen