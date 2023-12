thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Freitagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 6,96 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,97 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.398 Stück gehandelt.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 11,61 Prozent wieder erreichen. Am 01.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,29 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,63 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,23 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,756 EUR je Aktie.

