thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 3,31 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 3,31 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,32 EUR. Bei 3,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.521.144 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,48 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2023. Gewinne von 125,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2024 bei 3,07 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,31 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,153 EUR fest.

