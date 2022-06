thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 03.06.2022 16:22:00 Uhr 1,2 Prozent auf 9,01 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.438.093 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 20,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.04.2022 (6,67 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 35,04 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 13,16 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.599,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8.577,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 1,45 EUR im Jahr 2023 aus.

