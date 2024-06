Aktienkurs im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag im Plus

05.06.24 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 4,50 EUR.

Werbung

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,50 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,52 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.321 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 7,54 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,56 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an. Am 15.05.2024 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,416 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter thyssenkrupp-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai thyssenkrupp Steel holt sich Grünstrom - thyssenkrupp-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: thyssenkrupp AG