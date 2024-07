thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,17 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,17 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,17 EUR aus. Bei 4,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.625.213 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,52 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 80,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.06.2024 auf bis zu 3,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. Am 07.08.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,330 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

