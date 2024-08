thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 3,29 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 3,29 EUR. Zwischenzeitlich weitete die thyssenkrupp-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,26 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,33 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.774.675 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 56,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 3,26 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,93 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,171 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

