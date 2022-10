thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,4 Prozent auf 4,92 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,93 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 249.668 thyssenkrupp-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 11,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 4,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,95 EUR.

Am 11.08.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.950,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 8.676,00 EUR umsetzen können.

Am 17.11.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,77 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

