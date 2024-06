thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Freitagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 4,35 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 4,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,51 EUR. Zuletzt wechselten 2.775.264 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,54 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 73,21 Prozent wieder erreichen. Am 26.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 1,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

