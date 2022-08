thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Um 04:22 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 5,89 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,86 EUR ab. Bei 6,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.384.299 thyssenkrupp-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 48,13 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (4,82 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,94 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,89 EUR gegenüber -0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10.599,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.577,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2022 2,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com