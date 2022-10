thyssenkrupp Aktie News: Anleger decken sich am Montagnachmittag mit thyssenkrupp ein

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 4,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 4,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.348.648 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. 56,58 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 18,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 10,91 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 11.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent auf 10.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2022 1,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

