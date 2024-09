thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 2,83 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 2,83 EUR zu. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,83 EUR zu. Bei 2,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 114.200 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2023 bei 7,37 EUR. 160,70 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 2,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,73 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,60 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,153 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

