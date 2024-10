thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag in Rot

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 3,26 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 3,26 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,24 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,26 EUR. Bisher wurden heute 1.064.800 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Bei 7,19 EUR markierte der Titel am 22.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 120,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 19.11.2024 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,139 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

