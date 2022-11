thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp schiebt sich am Freitagmittag vor

Um 12:22 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 5,69 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 5,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,60 EUR. Bisher wurden heute 2.958.148 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,53 EUR.

Am 11.08.2022 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,21 Prozent auf 10.950,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 23.11.2023 dürfte thyssenkrupp die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

