thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 8,29 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 8,29 EUR nach. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 8,24 EUR. Bei 8,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 957.529 Stück gehandelt.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,151 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,88 EUR.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,06 Mrd. EUR eingefahren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,515 EUR in den Büchern stehen haben wird.

