thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von thyssenkrupp

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,7 Prozent auf 6,07 EUR nach. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 6,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,09 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.013.993 Stück gehandelt.

Bei 11,36 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 46,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 4,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 11,83 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp 0,20 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.950,00 EUR im Vergleich zu 8.676,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 17.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

