thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 3,13 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 3,13 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,11 EUR. Bei 3,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 672.856 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2023 markierte das Papier bei 7,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 129,78 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,56 Prozent präsentiert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.11.2024 erwartet. thyssenkrupp dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,139 EUR im Jahr 2024 aus.

