thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 5,58 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 5,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.715.980 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Bei einem Wert von 4,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 11.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,21 Prozent auf 10.950,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.676,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte thyssenkrupp am 17.11.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 23.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

